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Llama la atención, 30 de junio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que empiece a ser demasiado frecuente ver ropa usada tirada por el suelo en los contenedores rojos de Cáritas, siempre llenos a rebosar.
  • Que estos días de tanto calor se hayan visto personas bañándose en las fuentes de sa Feixina y el Parc de ses Fonts.
  • La enorme cola que se formó el domingo para entrar en el concierto de La Balanguera y en homenaje a Joan Alcover que organizó la OCB en la Catedral.
  • Que Cort proponga que las celdas de la antigua cárcel sean viviendas para policías.
  • Que los restaurantes con vistas al eclipse de Port de Sóller, Sant Elm, Port d’Andratx, la zona de Malgrats y El Toro, el Puig de Santa Magdalena, Platja de Palma, Ciutat Jardí y El Molinar sean los más demandados según la patronal.
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