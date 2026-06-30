Llama la atención, 30 de junio de 2026
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Palma
- Que empiece a ser demasiado frecuente ver ropa usada tirada por el suelo en los contenedores rojos de Cáritas, siempre llenos a rebosar.
- Que estos días de tanto calor se hayan visto personas bañándose en las fuentes de sa Feixina y el Parc de ses Fonts.
- La enorme cola que se formó el domingo para entrar en el concierto de La Balanguera y en homenaje a Joan Alcover que organizó la OCB en la Catedral.
- Que Cort proponga que las celdas de la antigua cárcel sean viviendas para policías.
- Que los restaurantes con vistas al eclipse de Port de Sóller, Sant Elm, Port d’Andratx, la zona de Malgrats y El Toro, el Puig de Santa Magdalena, Platja de Palma, Ciutat Jardí y El Molinar sean los más demandados según la patronal.
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- Reformas para unos, derramas para otros
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