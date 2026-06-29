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Llama la atención, 29 de junio de 2026

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Redacción Digital

  • Lo desbordados que se encuentran -prácticamente a diario- los contenedores de basura de la calle Pare Francesc Molina de Palma.
  • Las molestias a los abonados de las piscinas de Son Hugo al no haber podido utilizar las instalaciones durante varios días por albergar una competición.
  • La bandera LGTBIQ+ de quita y pon en el Consell de Mallorca este año, que se puso primero para la foto de los políticos, luego se quitó alegando que había un concierto y «para que no la pisara la gente», y finalmente reapareció después del acto, como muestra la imagen.
  • Los buenos comentarios generalizados en la inauguración del nuevo paseo marítimo de Magaluf, especialmente por los conciertos y el espectáculo de drones.
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