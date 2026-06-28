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Llama la atención, 28 de junio de 2026

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Redacción Digital

  • Que en la torre de vigilancia principal de la cárcel de Palma se hayan colocado dos banderas LGTBIQ+ con motivo del Día del Orgullo.
  • Que una serpiente se colara en una casa de Palma y mordiera a un policía al ser capturada.
  • El riesgo de incendio en el castillo de Bellver por la gran acumulación de restos de pinos talados después de la dana Alice, hace ya ocho meses.
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  • Palma
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