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Redacción Digital

Llama la atención, 27 de junio de 2026

Llama la atención

Llama la atención / Redacción digital

  • El crecimiento desbocado de la buganvilla del centro de salud de Nou Llevant, que necesita un buen saneamiento y una poda.
  • Que Perpiñán, en el sur de Francia, acoja este sábado la inauguración de una exposición sobre el pintor Joan Miró en Mallorca.
  • El silencio que hubo en la Platja de Palma la noche del jueves a pesar de que las terrazas estaban abarrotadas de turistas, durante el partido de Alemania ante Ecuador del Mundial y que ganaron los de Sudamérica por 2-1.
  • Que algunos restaurantes a la hora de cobrar con el datáfono te den el precio de la comida o la cena incluyendo la propina.
  • Que los aeropuertos de las islas operen casi 580 vuelos menos en el inicio de las vacaciones.
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  7. El Govern aprueba la primera ley balear de Costas: más poder a los ayuntamientos en la gestión de las playas, limitación de la velocidad de las embarcaciones y protección de los 'escars'
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Llama la atención, 27 de junio de 2026

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