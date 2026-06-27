Opinión
Llama la atención, 27 de junio de 2026
- El crecimiento desbocado de la buganvilla del centro de salud de Nou Llevant, que necesita un buen saneamiento y una poda.
- Que Perpiñán, en el sur de Francia, acoja este sábado la inauguración de una exposición sobre el pintor Joan Miró en Mallorca.
- El silencio que hubo en la Platja de Palma la noche del jueves a pesar de que las terrazas estaban abarrotadas de turistas, durante el partido de Alemania ante Ecuador del Mundial y que ganaron los de Sudamérica por 2-1.
- Que algunos restaurantes a la hora de cobrar con el datáfono te den el precio de la comida o la cena incluyendo la propina.
- Que los aeropuertos de las islas operen casi 580 vuelos menos en el inicio de las vacaciones.
- Un juzgado investiga por prevaricación al alcalde, un concejal y dos exediles del PP de Sóller
- Un hombre de 57 años muere al volcar un coche entre Muro y sa Pobla
- Los vecinos de Pere Garau denuncian el infierno de su barrio: 'La falta de árboles ha convertido las calles en un horno
- Familias de Mallorca crean Wafs, una 'app' para encontrar planes con niños
- Un juez de Palma afirma que un paciente no puede imponer un 'tratamiento a la carta' para curarse un cáncer
- El segundo día grande de las fiestas de Sant Joan en Ciutadella suma ya diez atendidos por los servicios de emergencias
- El Govern aprueba la primera ley balear de Costas: más poder a los ayuntamientos en la gestión de las playas, limitación de la velocidad de las embarcaciones y protección de los 'escars'
- El famoso gato Panti reaparece vivo en Son Servera tras darse por muerto y anunciarse su funeral