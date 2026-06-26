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Llama la atención, 26 de junio de 2026

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Redacción Digital

  • Que la presidenta del Govern Marga Prohens y su homólogo en el Consell Llorenç Galmés hayan estado en las fiestas de Sant Joan en Menorca.
  • Que este jueves y viernes esté prevista una poda en una decena de árboles de la calle 31 de Desembre y los vecinos se hayan puesto en alerta ante la falta de sombras en esta zona y el resto de Palma.
  • Que sean muchos los que estos días recuerdan al escritor y columnista de este diario Gabriel Galmés en el 25 aniversario de su muerte.
  • Que Palma se convierta hasta el próximo 28 de junio en el epicentro de la natación estatal con el Campeonato de España Absoluto Open Trial-Astralpool, un certamen clasificatorio para la competición en Europa.
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