Llama la atención, 26 de junio de 2026
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- Que la presidenta del Govern Marga Prohens y su homólogo en el Consell Llorenç Galmés hayan estado en las fiestas de Sant Joan en Menorca.
- Que este jueves y viernes esté prevista una poda en una decena de árboles de la calle 31 de Desembre y los vecinos se hayan puesto en alerta ante la falta de sombras en esta zona y el resto de Palma.
- Que sean muchos los que estos días recuerdan al escritor y columnista de este diario Gabriel Galmés en el 25 aniversario de su muerte.
- Que Palma se convierta hasta el próximo 28 de junio en el epicentro de la natación estatal con el Campeonato de España Absoluto Open Trial-Astralpool, un certamen clasificatorio para la competición en Europa.
- El TSJB eleva a nueve años de cárcel la condena al hombre que mató a un ladrón en su casa de Inca
- Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
- Un juzgado investiga por prevaricación al alcalde, un concejal y dos exediles del PP de Sóller
- Pablo Ortells reactiva el mercado del Mallorca
- Desalojados 124 ancianos al declararse un incendio en una residencia de Inca
- El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo
- El 'reggaeton' invade las playas de Palma en la noche de Sant Joan: «Vamos a bailar hasta el amanecer»
- Un juez de Palma afirma que un paciente no puede imponer un "tratamiento a la carta" para curarse un cáncer