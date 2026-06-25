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Llama la atención, 25 de junio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Las ganas de estar a la sombra estos días bajo la zona arbolada del Parc de les Estacions de Palma, un oasis térmico en medio de tan altas temperaturas.
  • Lo tranquila que estuvo la ‘calle del Jamón’ y la primera línea de la Platja de Palma con la masiva presencia de la Policía, con motivo de la revetla de Sant Joan, y que disuadió a los vendedores ambulantes y también a los habituales ladrones de la zona.
  • Que las farolas en algunas calles de dicha zona estuvieran apagadas durante mucho tiempo en plena celebración de la noche de San Juan, para sorpresa de vecinos y turistas.
  • Que el extrenador del Real Mallorca, Martín Demichelis, quiera llevarse con él al centrocampista Samu Costa al Red Bull Leipzig.
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