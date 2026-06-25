Llama la atención, 25 de junio de 2026
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Palma
- Las ganas de estar a la sombra estos días bajo la zona arbolada del Parc de les Estacions de Palma, un oasis térmico en medio de tan altas temperaturas.
- Lo tranquila que estuvo la ‘calle del Jamón’ y la primera línea de la Platja de Palma con la masiva presencia de la Policía, con motivo de la revetla de Sant Joan, y que disuadió a los vendedores ambulantes y también a los habituales ladrones de la zona.
- Que las farolas en algunas calles de dicha zona estuvieran apagadas durante mucho tiempo en plena celebración de la noche de San Juan, para sorpresa de vecinos y turistas.
- Que el extrenador del Real Mallorca, Martín Demichelis, quiera llevarse con él al centrocampista Samu Costa al Red Bull Leipzig.
- El Supremo confirma la sentencia a favor de la plantilla del Tren de Sóller y la empresa se abre a negociar un nuevo convenio colectivo
- Transformación de GESA y la fachada marítima de Palma: 76 millones de euros y obras terminadas en 2029
- Muere un hombre de 58 años mientras trabajaba en una obra en Pollença
- El refugio de Amber Heard en Mallorca tras su mediático juicio con Johnny Depp: un pequeño pueblo del Pla donde intentó empezar de nuevo
- La Ley Ómnibus del Govern ya permite ampliar los chiringuitos de las playas de Mallorca y reducir todavía más la separación mínima obligatoria entre ellos
- Consulta aquí el programa de la gran noche de Sant Joan de Palma
- El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
- Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse