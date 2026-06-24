Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fachada marítima y GesaResiduos IbizaCheque Verano CampamentosRent a Car
instagramlinkedin

Llama la atención, 24 de junio de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

  • El éxodo masivo de políticos de Balears, de izquierda y derecha, a Menorca para disfrutar en Ciutadella y en primera línea de las fiestas de Sant Joan.
  • Que Cort haya instalado la señalización en la nueva fuente del Parc de ses Fonts después de que algunos ciudadanos la utilizaran para refrescarse.
  • Que tras las rebajas medioambientales de la Ley Ómnibus, el Govern inicie la tramitación de los cuatro planes de gestión de los espacios de la Xarxa Natura 2000 que todavía quedaban pendientes, incluido el de sa Dragonera.
  • Las tres gallinas que ayer se paseaban por la acera de la calle Camilo José Cela de Palma.
  • Que el nuevo proyecto de GESA modifique el parque con una gran pérgola y levante un nuevo edificio en la zona verde.
Llama la atención

TEMAS

  • fiestas
  • Ciutadella
  • Menorca
  • Balears
  • Llama la atención
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents