Llama la atención, 23 de junio de 2026
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- Que en el Cap de ses Salines coincidan las pateras abandonadas en la costa con el paso de grandes catamaranes de excursiones llenos de turistas.
- El calor que pasaron el domingo el público y los intérpretes de la ópera Rigoletto en el Teatre Principal de Palma, porque uno de los cantantes pidió que no se encendiera el aire acondicionado.
- Que en la playa d’en Repic del Port de Sóller, cada vez con menos arena, las hamacas y sombrillas ocupen más del 50% del espacio disponible para bañistas.
- Que en los 300 metros que todavía quedan en la Platja de Palma sin el murete que Cort derribó y ahora reconstruye a toda prisa, la arena invada el paseo y también los parterres, cuyas plantas están abrasadas por la sequedad.
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