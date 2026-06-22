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Llama la atención, 22 de junio de 2026

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Redacción Digital

  • Que la nadadora olímpica de sincronizada Ona Carbonell haya donado al Museo Rafa Nadal uno de los trajes de baño que la acompañaron en su carrera.
  • Que la coalición regionalista Per Mallorca elija a un comunicador y presentador televisivo (Pere Sánchez), conocido por su trabajo en IB3, como candidato a las elecciones autonómicas de 2027.
  • Que ocho equipos hayan participado con risas, emoción y diversión en las diferentes pruebas de habilidad y destreza instaladas en la primera edición del Gran Prix de Muro.
  • Que el mercado de Santa Catalina haya sido escenario del rodaje del próximo anuncio de la Lotería de Navidad.
  • Que decenas de personas vivan aún en los bloques anexos a la antigua cárcel de Palma.
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