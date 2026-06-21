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Llama la atención, 21 de junio de 2026

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Redacción Digital

  • Que Rigoletto haya cerrado la 40ª Temporada de Ópera del Teatre Principal de Palma con todas las entradas vendidas.
  • Que Armengol se despida de la política balear y aspire de nuevo a la presidencia del Congreso de los Diputados cuando se celebren las próximas elecciones generales.
  • Que el mítico bar Can Rafel de ses Cadenes tenga colgado el cartel de se traspasa.
  • El lleno que ha registrado la reapertura de Mar Salada.
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