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Llama la atención, 20 de junio de 2026

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Redacción Digital

  • Que dos personas se refugiaran ayer por el calor en el porche de entrada al aparcamiento de la plaza Comtat del Rosselló de Palma.
  • Que las retenciones ayer en la Vía de Cintura de Palma fueran de hasta siete kilómetros y afectaran a ambos sentidos.
  • Que el alcalde de Palma Jaime Martínez, el presidente del Consell de Mallorca Llorenç Galmés y el CEO del Mallorca Alfonso Díaz no perdieran la ocasión para fotografiarse con el cantante Alejandro Sanz con motivo de su concierto en Son Moix.
  • Que Eroski haya inaugurado en s’Illot un supermercado franquiciado con la enseña Rapid.
  • Que Consumo aconseje pedir por escrito el dinero de las entradas del Reggaeton Beach Fetival Mallorca.
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