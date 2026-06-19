Llama la atención, 19 de junio de 2026
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- Que un cumpleaños privado bajo las pérgolas en una zona de es Carnatge obstaculizara el paso a muchos peatones por la abusiva ocupación de la vía pública.
- Que Balears fuera el año pasado una de las comunidades con una de las tasas más altas de solicitudes de ayuda para morir, con 3,12 por cada 100.000 habitantes, según datos recientes del Ministerio de Sanidad.
- Que la modelo y actriz Emily Ratajkowski haya regresado un año más a Mallorca, donde pudo disfrutar de una buena comida en Cala Deià.
- Que cojan fuerza eventos en los que se queda para correr por la noche y luego se socializa en un bar.
- Que los patios de los colegios se estén llenando estos días de graduaciones escolares.
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