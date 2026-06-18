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Llama la atención, 18 de junio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que hayan colocado con total impunidad en el tronco de un árbol un disco con limitación de velocidad a 20 km/h en la calle Puerto Rico de Palma.
  • La invasión de pequeñas mariposas estos días en Mallorca.
  • Que en 2041 Balears vaya a rozar los 1,5 millones de habitantes según un estudio de proyección de población del INE.
  • Que la Plataforma contra l’Ampliació de l’Aeroport de Palma haya participado en el Congreso de los Diputados en unas jornadas sobre el impacto que supone la expansión de estas infraestructuras.
  • Que hoy se celebre una asamblea extraordinaria del GOB.
  • Que alojarse en un Airbnb en Palma ya sea más caro que dormir en un hotel.
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  • Palma
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Llama la atención, 18 de junio de 2026

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