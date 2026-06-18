Llama la atención, 18 de junio de 2026
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Palma
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- Que la Plataforma contra l’Ampliació de l’Aeroport de Palma haya participado en el Congreso de los Diputados en unas jornadas sobre el impacto que supone la expansión de estas infraestructuras.
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