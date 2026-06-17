Llama la atención, 17 de junio de 2026
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- Que un total de 508 personas hayan muerto entre el mes de enero y mayo estando en las listas de espera de la dependencia en Balears.
- Que con el calor llegue el principal enemigo de los almendros de aquí a la recolección, el tigre (Monosteira unicostata), que provoca que los árboles a mediados de agosto ya estén prácticamente defoliados y muy debilitados.
- Que alquilar un piso turístico en un barrio obrero como Pere Garau ya cueste dos noches del 16 al 18 de agosto 1.354 euros.
- Que Cort refuerce dos líneas de bus para llegar al concierto de Alejandro Sanz en Son Moix.
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