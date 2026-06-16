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Llama la atención, 16 de junio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que con el Mundial de Fútbol los balcones de los edificios se vuelvan a llenar de banderas, sobre todo españolas, pero también de otros países.
  • La cantidad de taxis pirata que hicieron el agosto en el Mallorca Live Festival.
  • Que Pedro Mesquida ejerza la presidencia de dos de los ejes comerciales más importantes del centro de Palma, como son Jaume II y Oms.
  • Que el Ayuntamiento de Palma esté reponiendo con adelfas los alcorques vacíos de calles que tenían árboles.
  • Que Son Moix vaya a acoger el próximo 9 de julio la graduación de 1.500 alumnos de la UIB.
  • Que en Palma se haya creado una comunidad de mujeres que quedan para caminar y conocerse.
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