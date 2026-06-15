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Llama la atención, 15 de junio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que los vendedores ambulantes de Palma cambien estos días de Mundial las camisetas de fútbol de clubes por las de selecciones nacionales.
  • Que el sindicato AMPE llevara el sábado fruta, agua y chocolate a los 1.230 personas convocadas a los procesos selectivos para optar a una plaza de personal laboral de la comunidad.
  • Que desayunar una tostada con jamón y un café con leche en un bar de toda la vida de la primera línea de la Colònia de Sant Jordi, en ses Salines, cueste diez euros.
  • El desconocido que ayer por la tarde descargó una botella de detergente o un producto similar en la histórica fuente de la plaza de la Reina de Palma, convirtiéndola en un surtidor de espuma blanca rebosante para sorpresa de los paseantes.
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