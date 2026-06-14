Opinión
Palma
Llama la atención, 14 de junio de 2026
- Que las colas de fans para ver el concierto que anoche ofreció Aitana en el Mallorca Live Festival de Magaluf empezaran a las seis de la mañana.
- Que el Parc de ses Estacions se convierta los fines de semana en una muestra de las más variadas músicas y bailes latinoamericanos.
- La dificultad para encontrar un taxi libre en Palma que tanto afecta a residentes y turistas, mientras las administraciones siguen poniendo trabas a la implantación de Uber y Cabify.
- Santa Catalina se queda fuera de la ampliación de la ORA por la presencia de coches aparcados en las aceras
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- El fiscal pide 9 años a la empresaria de Palma que vendía viajes de novios y engañaba a sus clientes
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