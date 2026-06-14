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Opinión

Redacción Digital

Palma

Llama la atención, 14 de junio de 2026

Llama la atención

Llama la atención / Redacción Digital

  • Que las colas de fans para ver el concierto que anoche ofreció Aitana en el Mallorca Live Festival de Magaluf empezaran a las seis de la mañana.
  • Que el Parc de ses Estacions se convierta los fines de semana en una muestra de las más variadas músicas y bailes latinoamericanos.
  • La dificultad para encontrar un taxi libre en Palma que tanto afecta a residentes y turistas, mientras las administraciones siguen poniendo trabas a la implantación de Uber y Cabify.
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