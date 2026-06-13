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Llama la atención, 13 de junio de 2026

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Redacción Digital

  • Que Calvià declare dos días de luto oficial por el incendio mortal de Magaluf y el Mallorca Live Festival celebrara anoche su apertura oficial.
  • Que el sindicato CCOO denuncie que los continuos fallos en el lector de matrículas de la Estación Intermodal lleven un més y medio provocando el caos circulatorio.
  • La salida de Martin Demichelis del Real Mallorca para entrenar al Leipzig después de reclamar repetidamente su renovación a final de temporada, incluso cuando se consumó el descenso a Segunda División.
  • Que entre enero y mayo el aeropuerto de Palma haya acumulado 10,6 millones de pasajeros, un 2,4% más que en 2025.
  • La subida de temperaturas que se espera a partir de hoy.
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