Llama la atención, 12 de junio de 2026
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- Que operarios ya estén limpiando y preparando el solar de Nou Llevant donde se construirá próximamente un supermercado Aldi.
- Que dos presidentes del Parlament balear, Balti Picornell y Gabriel Le Senne, fueran ayer protagonistas de dos noticias relacionadas con temas judiciales.
- Que la aerolínea emiratí Etihad instalara ayer una caseta en plena Plaza de la Porta Pintada para servir cafés y promocionar su primer vuelo desde Abu Dabi a Mallorca, que se estrena este mismo viernes.
- Que el próximo 21 de junio vaya a cerrar sus puertas la popular cafetería Avante del barrio del Vivero, donde sus propietarios, Pepe Payeras y María Russolillo, preparaban ricos variats coronados por una croqueta de porcella.
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