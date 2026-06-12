Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio MagalufIncendio hospital de ManacorEtihad en MallorcaLe SennePremis Diario de Mallorca
instagramlinkedin

Llama la atención, 12 de junio de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Mallorca

  • Que operarios ya estén limpiando y preparando el solar de Nou Llevant donde se construirá próximamente un supermercado Aldi.
  • Que dos presidentes del Parlament balear, Balti Picornell y Gabriel Le Senne, fueran ayer protagonistas de dos noticias relacionadas con temas judiciales.
  • Que la aerolínea emiratí Etihad instalara ayer una caseta en plena Plaza de la Porta Pintada para servir cafés y promocionar su primer vuelo desde Abu Dabi a Mallorca, que se estrena este mismo viernes.
  • Que el próximo 21 de junio vaya a cerrar sus puertas la popular cafetería Avante del barrio del Vivero, donde sus propietarios, Pepe Payeras y María Russolillo, preparaban ricos variats coronados por una croqueta de porcella.
¿Qué te llama la ateción a ti?

TEMAS

  • Viernes
  • Mallorca
  • Parlament balear
  • Nou Llevant
  • Llama la atención
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents