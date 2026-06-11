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Llama la atención, 11 de junio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que las jardineras del aeropuerto de Palma, repletas de colillas, desperdicios y basura, sean empleadas por los viajeros como papeleras.
  • Que la campaña de primavera contra la avispa asiática en las islas haya concluido con la captura de 22 ejemplares y la retirada de un primer nido.
  • Que la actriz mallorquina Angy Fernández haya cantado ante el Papa en Madrid como integrante de Godspell, el musical dirigido por Antonio Banderas.
  • Que Francina Armengol se haya sentado entre Illa y Begoña Gómez en la misa del Papa en la Sagrada Familia.
  • Que más de 500 personas hayan muerto en la ruta argelina hasta mayo de 2026, muchas de ellas cerca de Balears.
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