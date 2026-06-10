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Llama la atención, 10 de junio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que más de 250 residentes hayan empezado su formación sanitaria especializada en los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer y el de Manacor.
  • Que Balears haya liderado la caída del gasto turístico en Semana Santa, según BBVA Research.
  • Que el Passeig del Born se consolide como epicentro del lujo en Palma con la apertura de una nueva tienda de Loewe en los bajos del edificio anexo a Can Alomar y coincidiendo con el 180 aniversario de la firma de moda.
  • Que las empresas estén temiendo una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial.
  • Que pacientes estén esperando hasta cinco meses para reprogramar citas médicas canceladas por la huelga.
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