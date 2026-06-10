Llama la atención, 10 de junio de 2026
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Palma
- Que más de 250 residentes hayan empezado su formación sanitaria especializada en los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer y el de Manacor.
- Que Balears haya liderado la caída del gasto turístico en Semana Santa, según BBVA Research.
- Que el Passeig del Born se consolide como epicentro del lujo en Palma con la apertura de una nueva tienda de Loewe en los bajos del edificio anexo a Can Alomar y coincidiendo con el 180 aniversario de la firma de moda.
- Que las empresas estén temiendo una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial.
- Que pacientes estén esperando hasta cinco meses para reprogramar citas médicas canceladas por la huelga.
- Denuncian ante fiscalía al jefe de la Policía Local de Palma por borrar unas imágenes
- El Paseo del Born de Palma se consolida como epicentro del lujo: Loewe vuelve a sus orígenes en Mallorca con una nueva tienda
- Un mallorquín consigue grabar una escena casi nunca vista: un cachalote y su cría devorando un calamar gigante en pleno océano
- Hipercentro celebra sus primeros 40 años con el estreno de nuevas instalaciones
- El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que 'empobrece' a la población pese al crecimiento
- Los policías que auxiliaron a la joven en Son Gotleu: 'Nunca habíamos vivido una situación tan al límite
- Manifestación antisaturación turística en Mallorca el 26J: Prohens ya ha perdido el miedo a las protestas
- Alarma en Son Espases: un joven provoca un incendio en un box de Psiquiatría