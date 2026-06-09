Llama la atención, 9 de junio de 2026
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- Que el artista mallorquín Rels B sea uno de los protagonistas del nuevo anuncio de verano de Estrella Damm, un vídeo que verá la luz el próximo día 11.
- Que las largas colas en la zona de control vuelvan a ser protagonistas en el aeropuerto de Palma.
- Que a mediados de junio aún no estén colocadas las pasarelas de madera entre el paseo del pinar y la primera línea de mar en la playa de Santa Ponça con el fin de facilitar el acceso a personas con movilidad reducida que se desplazan en sillas de ruedas o los cochecitos de bebé.
- Que los vecinos de la Llotja pidan a las autoridades que les devuelvan y depositen en el casal de barrio los carteles reivindicativos contra el ruido que la semana pasada retiraron los bomberos por orden de la Policía Local.
- El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que 'empobrece' a la población pese al crecimiento
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