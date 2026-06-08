Llama la atención, 8 de junio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Palma
- Las caras de sorpresa de algunos turistas ayer en los aledaños de la Catedral al ver a una payesa autollamada madò Farta con carteles de Arruix y Booze Tourism, do it at home! («turismo de borrachera, hazlo en tu casa»), invitando a la manifestación contra la masificación del 26 de julio.
- La de transeúntes que se detenían esta semana al ver a un oso de peluche gigante en un contenedor de ropa de Cáritas en la calle Poeta Guillem Colom de Palma, entre la curiosidad y la duda sobre si ‘apadrinarlo’ o dejarlo abandonado.
- El baño de masas que se está dando el papa León XIV en su primer viaje apostólico a España, con miles de personas a su paso por las calles de Madrid este fin de semana y en los demás actos que ha protagonizado.
- La Fiscalía pide 15 años de cárcel para un profesor de la UIB por dar palizas a su bebé
- The Champions Burger vuelve a Mallorca: fechas, ubicación y todas las novedades
- El Mallorca y el candidato del Fenerbahçe llegan a un acuerdo por Muriqi
- La UIB suspende temporalmente al profesor acusado de maltrato a su bebé
- El futuro pulmón verde de Platja de Palma: demolición total del Dino Golf, calles peatonales y un 'parque de lagartijas
- Cortes de tráfico en Palma por el Memorial Luis Salom y el Corpus: zonas afectadas y autobuses desviados
- El Govern defiende la construcción del segundo cinturón de Palma para adaptar las infraestructuras al crecimiento demográfico
- El Govern autoriza dos nuevas facultades de la Universitat de Mallorca, que prevé implantar Medicina y Arquitectura en 2027