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Llama la atención, 8 de junio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Las caras de sorpresa de algunos turistas ayer en los aledaños de la Catedral al ver a una payesa autollamada madò Farta con carteles de Arruix y Booze Tourism, do it at home! («turismo de borrachera, hazlo en tu casa»), invitando a la manifestación contra la masificación del 26 de julio.
  • La de transeúntes que se detenían esta semana al ver a un oso de peluche gigante en un contenedor de ropa de Cáritas en la calle Poeta Guillem Colom de Palma, entre la curiosidad y la duda sobre si ‘apadrinarlo’ o dejarlo abandonado.
  • El baño de masas que se está dando el papa León XIV en su primer viaje apostólico a España, con miles de personas a su paso por las calles de Madrid este fin de semana y en los demás actos que ha protagonizado.
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