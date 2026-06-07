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Llama la atención, 7 de junio de 2026

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Redacción Digital

  • Que, tras más de una década pleiteando, el Obispado de Mallorca despachara con un lacónico comunicado de dos líneas su derrota judicial por la propiedad del convento de Sant Jeroni.
  • La polémica también por otro convento, en este caso el de Son Macià, que tiene enfadados a muchos vecinos que esperan desde hace años que se convierta en un centro de día.
  • Lo contento que está el conseller insular de Carreteras, Fernando Rubio, después de que el Supremo haya aceptado a trámite su recurso contra la DGT para suprimir el carril VAO.
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