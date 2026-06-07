Llama la atención, 7 de junio de 2026
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- Que, tras más de una década pleiteando, el Obispado de Mallorca despachara con un lacónico comunicado de dos líneas su derrota judicial por la propiedad del convento de Sant Jeroni.
- La polémica también por otro convento, en este caso el de Son Macià, que tiene enfadados a muchos vecinos que esperan desde hace años que se convierta en un centro de día.
- Lo contento que está el conseller insular de Carreteras, Fernando Rubio, después de que el Supremo haya aceptado a trámite su recurso contra la DGT para suprimir el carril VAO.
- Dos familias de okupas llaman a la Policía porque no podían entrar en un edificio de la calle Blanquerna, en Palma
- El Govern defiende la construcción del segundo cinturón de Palma para adaptar las infraestructuras al crecimiento demográfico
- Eclipse solar en Mallorca: estos son los municipios desde donde no se verá
- The Champions Burger vuelve a Mallorca: fechas, ubicación y todas las novedades
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- Un conductor se escapa tras chocar con varios coches y provocar situaciones de alto riesgo en la calle Aragón, en Palma