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Llama la atención, 6 de junio de 2026

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Redacción Mallorca

  • El escaso y ajustado espacio que le deja la gran explanada de terrazas al camión de Emaya para pasar por la céntrica plaza d’en Coll.
Camión de Emaya y terrazas en la plaza d’en Coll.

Camión de Emaya y terrazas en la plaza d’en Coll. / DM

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