Llama la atención, 5 de junio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- La gran acumulación de basura y trastos depositados en la plaza Drassanes: «Estercolero del parque temático de Palma», denuncian los vecinos.
- Que tuvieran que desplazarse hasta Palma operarios de Madrid para retirar la polémica lona en alemán del aeropuerto de Palma.
- Que el 43,6% de los inquilinos esté en riesgo de exclusión social, según un estudio de EAPN.
- Que en la presentación del libro 'Cròniques wagnerianes' de Pere Estelrich en la Fira del Llibre hasta el vino tuviera nombre de músico.
- Cómo las administraciones están invirtiendo los fondos de la tasa turística en los distintos territorios donde se aplica: en Barcelona pagará este año las luces de Navidad de los barrios.
- Una serpiente provoca momentos de tensión en la Platja de Palma: Mallorca suma otro avistamiento de la invasora culebra de herradura
- Otro edificio histórico del centro de Palma se transformará en un hotel
- España - Inglaterra en Son Moix: estas son las entradas disponibles y sus precios para el partido clasificatorio al Mundial de Brasil
- La Tarjeta Ciudadana deja de servir para el bus de Palma y abrir el contenedor marrón: ¿Qué funciones le quedan?
- Un niño de tres años, crítico tras caer desde un primer piso en Inca
- El Ayuntamiento de Palma convoca 96 plazas municipales: estas son las ofertas disponibles
- Muere Joana Fornés, matriarca del Forn de Baix de Lloseta y del 'cardinal' más famoso de Mallorca
- Maria Horrach, madre del piloto mallorquín Luis Salom, fallecido hace diez años: «No sé cómo he podido sobrevivir estos diez años sin Luis»