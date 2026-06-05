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Llama la atención, 5 de junio de 2026

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  • Que tuvieran que desplazarse hasta Palma operarios de Madrid para retirar la polémica lona en alemán del aeropuerto de Palma.
  • Que el 43,6% de los inquilinos esté en riesgo de exclusión social, según un estudio de EAPN.
  • Que en la presentación del libro 'Cròniques wagnerianes' de Pere Estelrich en la Fira del Llibre hasta el vino tuviera nombre de músico.
  • Cómo las administraciones están invirtiendo los fondos de la tasa turística en los distintos territorios donde se aplica: en Barcelona pagará este año las luces de Navidad de los barrios.
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