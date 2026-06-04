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Llama la atención, 4 de junio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que los dos ocupantes de las garitas de Son Busquets, recién precintadas por la Policía, hayan recogido sus cosas y se hayan marchado.
  • La considerable y discriminatoria diferencia de precio del bus del aeropuerto según el método de pago que el usuario elija: en metálico, el billete asciende a 4,50 euros; con tarjeta, a 2,70.
  • El ruido que han provocado las máquinas de asfaltado trabajando esta semana hasta las 2 de la madrugada en la zona de plaza Progreso, provocando quejas vecinales.
  • Que el alquiler vacacional en la costa de Balears suba por encima del 5% y roce los 2.300 euros semanales.
  • Que la presión humana en las islas bata nuevo récord con 1,5 millones de personas en marzo.
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  • alquiler vacacional
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Llama la atención, 4 de junio de 2026

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