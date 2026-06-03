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Llama la atención, 3 de junio de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • Que la temperatura del agua en la boya de sa Dragonera alcanzara el pasado 30 de mayo los 26,20 grados, récord histórico del mes.
  • Que las colas para coger un taxi en el aeropuerto de Palma llegaran ayer a las 13.00 horas hasta el interior de la terminal de llegadas.
  • Que el agitador Vito Quiles, que ha perdido su acreditación en el Congreso, compartiera este fin de semana en sus redes sociales imágenes navegando en el litoral de Mallorca a bordo de una lancha o disfrutando de algunos restaurantes.
  • El cartel colgado ayer en una cafetería de la plaza de los Patines, obligada a cerrar sus puertas por falta de trabajadores.
  • Que Asturias sea la quinta comunidad autónoma en implantar la ecotasa.
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  • Aeropuerto de Palma
  • Colas
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  • Agua
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