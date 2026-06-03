Llama la atención, 3 de junio de 2026
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Palma
- Que la temperatura del agua en la boya de sa Dragonera alcanzara el pasado 30 de mayo los 26,20 grados, récord histórico del mes.
- Que las colas para coger un taxi en el aeropuerto de Palma llegaran ayer a las 13.00 horas hasta el interior de la terminal de llegadas.
- Que el agitador Vito Quiles, que ha perdido su acreditación en el Congreso, compartiera este fin de semana en sus redes sociales imágenes navegando en el litoral de Mallorca a bordo de una lancha o disfrutando de algunos restaurantes.
- El cartel colgado ayer en una cafetería de la plaza de los Patines, obligada a cerrar sus puertas por falta de trabajadores.
- Que Asturias sea la quinta comunidad autónoma en implantar la ecotasa.
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
- El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
- Dos errores de Pablo García en la prórroga dejan sin ascenso al Atlético Baleares
- Juzgan al nieto de una exdiputada del PP por delito electoral por llegar tarde a su mesa en Palma: “Asistí a las elecciones, pero llegué un poco tarde”
- La Paca ya ha visto 'Mallorca Confidencial' y reacciona: 'Es ciencia ficción
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- El Govern demora la adjudicación de un edificio del Ibavi terminado hace dos años: 'Sufre graves deficiencias
- El Consell aprobará esta semana la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca sin concretar aún el techo de coches ni la recaudación prevista