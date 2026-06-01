OFERTA FLASH
Llama la atención, 1 de junio de 2026
- Las colas que se forman en las máquinas de la ORA en Valldemossa, uno de los municipios de la Serra de Tramuntana que más padece la saturación.
- Que comience una semana frenética y de muchos nervios para miles de estudiantes que buscan acceso a la universidad mediante los exámenes de selectividad.
- Los carteles que han aparecido en plena plaza España de Palma advirtiendo a los visitantes de su colaboración en el problema de la vivienda en Mallorca y pidiendo que se termine el alquiler vacacional.
- La presencia de la portera del Barça y la Selección Española, Cata Coll, en el partido por el ascenso a Tercera RFEF entre el Pòrtol y el Ibiza.
- Que las noches tropicales ya hayan empezado en Mallorca.
- La tarjeta ciudadana dejará de funcionar este lunes para viajar en el bus de Palma
- Mateu Oliver, decano del Colegio de Ingenieros de Baleares: «Nuestros hijos tienen la percepción de que no hay futuro, y hay más que nunca»
- El rescate que Sánchez concedió a Plus Ultra se blanqueó desde Mallorca
- La Tarjeta Única de transporte sustituye desde este lunes a la Ciudadana: así puedes recuperar tu saldo
- Mallorca canta una 'Balanguera' multitudinaria, vaciada de crítica política
- Clara Martínez-Toledano, economista: 'El modelo turístico balear exacerba la crisis de la vivienda al desviarse el capital hacia el ladrillo
- Detenido un alumno de 16 años del IES Bendinat tras encañonar con una pistola simulada a una conductora para robarle el coche
- Calles cortadas y buses desviados: así afectarán la carrera Ponle freno y la protesta de autónomos al centro de Palma
Calma Beach Club Cala Millor, el oasis mallorquín que fusiona gastronomía, música y lifestyle frente al mar
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