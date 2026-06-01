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Llama la atención, 1 de junio de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

  • Las colas que se forman en las máquinas de la ORA en Valldemossa, uno de los municipios de la Serra de Tramuntana que más padece la saturación.
  • Que comience una semana frenética y de muchos nervios para miles de estudiantes que buscan acceso a la universidad mediante los exámenes de selectividad.
  • Los carteles que han aparecido en plena plaza España de Palma advirtiendo a los visitantes de su colaboración en el problema de la vivienda en Mallorca y pidiendo que se termine el alquiler vacacional.
Carteles en Palma en contra del alquiler vacacional

Carteles en Palma en contra del alquiler vacacional / DM

  • La presencia de la portera del Barça y la Selección Española, Cata Coll, en el partido por el ascenso a Tercera RFEF entre el Pòrtol y el Ibiza.
  • Que las noches tropicales ya hayan empezado en Mallorca.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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