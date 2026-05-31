OFERTA FLASH
Llama la atención, 31 de mayo de 2026
- Que entre los 95 agentes de la Policía Local destinados a reforzar la seguridad en la Playa de Palma este verano no haya ni una sola mujer.
- El músculo que exhibió la multitudinaria cantada de La Balanguera, un claro aviso a Prohens apenas unos días después de que el PP aprobara junto a Vox su ley ómnibus, con exenciones al catalán.
- Que en pocas horas la cultura se haya vestido de luto con las muertes de Josefina Molina, Edgar Morin y José Manuel Blecua.
- Detenido un alumno de 16 años del IES Bendinat tras encañonar con una pistola simulada a una conductora para robarle el coche
- La tarjeta ciudadana dejará de funcionar este lunes para viajar en el bus de Palma
- Identifican a un mando de Adelte por increpar a una empleada con discapacidad en plena huelga del aeropuerto de Palma
- Jesús Carrera da este viernes en Mallorca una lección magistral sobre las aguas subterráneas: “Estamos haciendo el ridículo, tenemos que cambiarlo”
- Nace una alianza inédita para regenerar Mallorca 'de la montaña al mar
- Muriqi ultima su salida del Mallorca: ya tiene acuerdo con el Fenerbahçe
- El Club de Mar de Palma abre Cantina Grill, prepara el estreno de los restaurantes Saltao de Mar y Lounge Club de Mar e instala un supermercado Carrefour City en su zona comercial
- La gran cantada de 'La Balanguera' en Mallorca ha llegado: estos son los puntos donde puedes unirte a cantar