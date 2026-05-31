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Llama la atención, 31 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que entre los 95 agentes de la Policía Local destinados a reforzar la seguridad en la Playa de Palma este verano no haya ni una sola mujer.
  • El músculo que exhibió la multitudinaria cantada de La Balanguera, un claro aviso a Prohens apenas unos días después de que el PP aprobara junto a Vox su ley ómnibus, con exenciones al catalán.
  • Que en pocas horas la cultura se haya vestido de luto con las muertes de Josefina Molina, Edgar Morin y José Manuel Blecua.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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  • Playa de Palma
  • seguridad
  • Policía Local
  • PP
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