OFERTA FLASH
Llama la atención, 30 de mayo de 2026
- Que la escultura de Josep Maria Llompart en Oms mire ahora a un enrejado y una malla verde que protege unas obras que se están realizando en la calle.
- Que el Govern aproveche la polémica del cartel en alemán del aeropuerto para descargar sobre Aena el problema que sufre Mallorca con el turismo de excesos y desviar la atención sobre su propia escasa acción contra otros excesos del turismo como la masificación o el impacto que tiene sobre la crisis de la vivienda en la isla.
- Que los socorristas de Palma denuncien la peligrosidad de un registro de alcantarilla muy cercano a la zona de la concurrida playa de Can Pere Antoni de Palma.
- Que casi la mitad de las parejas que deciden separarse al final no lo hagan porque no pueden pagar otra vivienda, según datos del Observatorio de la Sociedad Española de Abogados de Familia, reunidos ayer en la capital balear.
- Denuncian por la vía penal a un técnico del Ayuntamiento de Palma por ruidos en el 'beach club' del Dino Golf
- Nace una alianza inédita para regenerar Mallorca 'de la montaña al mar
- El polémico cartel en el aeropuerto de Palma que ha indignado a la isla
- La finca de Es Guix, en la Serra de Tramuntana, 'a disposición de todos los ciudadanos
- El RCD Mallorca apuesta por Demichelis
- Cuidado con el borrador de la Renta: el Govern alerta de que no incluye las deducciones autonómicas
- Jesús Carrera da este viernes en Mallorca una lección magistral sobre las aguas subterráneas: “Estamos haciendo el ridículo, tenemos que cambiarlo”
- El Club de Mar de Palma abre Cantina Grill, prepara el estreno de los restaurantes Saltao de Mar y Lounge Club de Mar e instala un supermercado Carrefour City en su zona comercial
Un Palo devuelve actualidad al aperitivo mallorquín
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