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Llama la atención, 30 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

  • Que la escultura de Josep Maria Llompart en Oms mire ahora a un enrejado y una malla verde que protege unas obras que se están realizando en la calle.
Escultura Josep Maria Llompart en Oms.

Escultura Josep Maria Llompart en Oms. / DM

  • Que el Govern aproveche la polémica del cartel en alemán del aeropuerto para descargar sobre Aena el problema que sufre Mallorca con el turismo de excesos y desviar la atención sobre su propia escasa acción contra otros excesos del turismo como la masificación o el impacto que tiene sobre la crisis de la vivienda en la isla.
  • Que los socorristas de Palma denuncien la peligrosidad de un registro de alcantarilla muy cercano a la zona de la concurrida playa de Can Pere Antoni de Palma.

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Registro de alcantarilla en Can Pere Antoni.

Registro de alcantarilla en Can Pere Antoni. / DM

  • Que casi la mitad de las parejas que deciden separarse al final no lo hagan porque no pueden pagar otra vivienda, según datos del Observatorio de la Sociedad Española de Abogados de Familia, reunidos ayer en la capital balear.
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