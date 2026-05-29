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Llama la atención, 29 de mayo de 2026

Llama la atención

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  • Las largas filas de coches mal estacionados en los accesos a Santanyí los días de mercado, miércoles y sábado, sin que aparezcan por allí ni la Policía Local ni la Guardia Civil.
  • Que este domingo día 31 sea el último día que funcionará la tarjeta ciudadana en los buses de la EMT.
  • Que se acumulen las cancelaciones de eventos tan queridos y diversos en Palma como la verbena del Orgullo y la fiesta del Flexas.
  • Que la remodelación del parque infantil de Plaza de las Columnas haya empezado y se prevea que esté lista a mediados de junio.
  • Que el remodelado y lujoso hotel Mandarin Oriental Punta Negra vaya a abrir sus puertas el próximo 1 de junio.
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