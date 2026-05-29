OFERTA FLASH
Llama la atención, 29 de mayo de 2026
- Las largas filas de coches mal estacionados en los accesos a Santanyí los días de mercado, miércoles y sábado, sin que aparezcan por allí ni la Policía Local ni la Guardia Civil.
- Que este domingo día 31 sea el último día que funcionará la tarjeta ciudadana en los buses de la EMT.
- Que se acumulen las cancelaciones de eventos tan queridos y diversos en Palma como la verbena del Orgullo y la fiesta del Flexas.
- Que la remodelación del parque infantil de Plaza de las Columnas haya empezado y se prevea que esté lista a mediados de junio.
- Que el remodelado y lujoso hotel Mandarin Oriental Punta Negra vaya a abrir sus puertas el próximo 1 de junio.
- Fallece un motorista tras sufrir un accidente y caer a la autopista de Llucmajor
- La mujer detenida admite que mató a su suegra a golpes con un ventilador
- PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
- Retoman tras cinco años las obras del Baluard del Príncep de Palma y sacan toneladas de basura del recinto
- Un conflicto vecinal agita el paraíso residencial de Son Font, en Calvià vila
- Comunicado oficial de Muriqi tras el descenso del Mallorca: 'Este club siempre ha sabido levantarse
- Enric Mas responde Eusebio Unzué sobre su rendimiento en el Giro de Italia: 'No ha sido decepcionante
- Vinculan al mallorquín de la trama de Zapatero con préstamos a Plus Ultra y tráfico de oro