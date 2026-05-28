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Llama la atención, 28 de mayo de 2026
- Los perfiles de edad tan variados que se buscan en el casting para el rodaje en Mallorca de la película Historias del barrio, a partir del cómic de Gabi Beltrán y Bartomeu Seguí.
- Que la primera encuesta del nuevo sistema de Estudis d’Opinió de Balears promovido por el Govern muestre que el 37% de isleños usa menos el coche, extremo del todo imperceptible en las carreteras saturadas del archipiélago.
- La gran cantidad de vehículos privados claramente sin adaptar que de repente tienen la tarjeta azul para aparcar en zonas reservadas para personas con movilidad reducida en el parking de Son Espases, dejando a los que de verdad lo necesitan sin ninguna opción y sin ningún agente de policía cerca al que poder acudir, abocando a los afectados a llegar tarde al médico.
- La UDEF se incautó de una fortuna en relojes y joyas en una finca de Santa Maria
- Comunicado oficial de Muriqi tras el descenso del Mallorca: 'Este club siempre ha sabido levantarse
- Caen a la mitad los viajes de estudios en Mallorca: 'No podemos tratarlos como delincuentes por venir en grupo
- PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas
- Detienen a una mujer por el presunto asesinato a golpes de su suegra de 73 años en un domicilio de Pere Garau
- La Policía realiza una reconstrucción del crimen de Pere Garau con la presunta homicida
- Desbandada a la vista en el Mallorca tras el descenso
- Cuatro desalojados al derrumbarse una planta de un edificio junto a la plaza Weyler de Palma