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Llama la atención, 28 de mayo de 2026

Llama la atención

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  • Los perfiles de edad tan variados que se buscan en el casting para el rodaje en Mallorca de la película Historias del barrio, a partir del cómic de Gabi Beltrán y Bartomeu Seguí.
  • Que la primera encuesta del nuevo sistema de Estudis d’Opinió de Balears promovido por el Govern muestre que el 37% de isleños usa menos el coche, extremo del todo imperceptible en las carreteras saturadas del archipiélago.
  • La gran cantidad de vehículos privados claramente sin adaptar que de repente tienen la tarjeta azul para aparcar en zonas reservadas para personas con movilidad reducida en el parking de Son Espases, dejando a los que de verdad lo necesitan sin ninguna opción y sin ningún agente de policía cerca al que poder acudir, abocando a los afectados a llegar tarde al médico.
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