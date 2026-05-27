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Llama la atención, 27 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La sorpresa y el desconcierto de algunos peatones en el parque palmesano de sa Feixina al ver ayer la performance para «desinfectar» el monolito que llevaban a cabo varios activistas antifascistas.
  • Las toneladas de basura que se acumulaban en el Baluard del Príncep tras cinco años de parálisis de las obras.
  • Que IB3 haya convocado la plaza de subdirector de informativos sin exigir ningún nivel mínimo de catalán.
  • La maleta de viaje que ayer estaba atada a una farola en la esquina de las calles Joan Alcover y Joan Maragall de Palma.
  • La expectación que está generando la cantata colectiva de La Balanguera que la OCB organiza para el viernes.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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