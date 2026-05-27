Llama la atención, 27 de mayo de 2026
- La sorpresa y el desconcierto de algunos peatones en el parque palmesano de sa Feixina al ver ayer la performance para «desinfectar» el monolito que llevaban a cabo varios activistas antifascistas.
- Las toneladas de basura que se acumulaban en el Baluard del Príncep tras cinco años de parálisis de las obras.
- Que IB3 haya convocado la plaza de subdirector de informativos sin exigir ningún nivel mínimo de catalán.
- La maleta de viaje que ayer estaba atada a una farola en la esquina de las calles Joan Alcover y Joan Maragall de Palma.
- La expectación que está generando la cantata colectiva de La Balanguera que la OCB organiza para el viernes.
- Desbandada a la vista en el Mallorca tras el descenso
- Detienen a una mujer por el presunto asesinato a golpes de su suegra de 73 años en un domicilio de Pere Garau
- Denuncian ante el Govern dos fincas en Manacor y Llucmajor con campos de golf de uso particular
- Palma lanzará un plan de rehabilitación para barrios vulnerables que arrancará en Son Gotleu
- Jaime Martínez anuncia la creación del Área Metropolitana de Palma con Calvià, Marratxí y Llucmajor
- La escasez de trabajadores del sector turístico de Mallorca se reduce al quitarlo a otras actividades
- La calle oculta de Palma que antes era un puerto pesquero: la historia de Port Fangós
- El Atlético Baleares tendrá que remontar para ascender a Primera RFEF