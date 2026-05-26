Llama la atención, 26 de mayo de 2026
Redacción
- Los galardones conseguidos por el bar Casa Miss de sa Pobla en el World Vermouth Awards por el vermut que elaboran a partir de vino local e ingredientes de Mallorca.
- El nivel de idiotización que está alcanzando la fiesta y el desfase en s’Arenal para ser mostrada en redes y viralizarse: hay establecimientos que ofrecen la experiencia de recibir un chorro de agua en la cara y un bofetón tras tomar un chupito.
- Que algunos bares de es Born sigan dejando los trastos en la vía pública sin que la Policía Local o el Ayuntamiento intervengan, denuncian los vecinos de sa Llotja, que aportan imágenes de los pasados días 22 y 23.
- Que la Policía Local vaya a entrar en los buses de la EMT para «reforzar la convivencia».
- En Ciudad Jardín hay caravanas dedicadas al alquiler turístico, cambian de ocupantes, pero no de lugar
- Comercios y restaurantes de Mallorca sufren una caída del gasto que hacen los alemanes del 5% al 10%
- RCD Mallorca: los líos extradeportivos que también llevaron al descenso
- Palma da luz verde a un gran parque de 35.000 metros cuadrados en el antiguo Dino Golf de s'Arenal
- La diferencia entre los colegios de Mallorca públicos y de pago en los viajes de estudio: capitales europeas o ciudades españolas
- Sa Feixina amanece teñida de rojo ante el fracaso de la concentración neofascista de Núcleo Nacional
- Nómadas digitales o dueños de segundas residencias en Mallorca: Hacienda aclara cuándo empiezan a pagar impuestos en la isla
- El Mallorca desciende por voluntad propia