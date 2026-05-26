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Llama la atención, 26 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción

  • Los galardones conseguidos por el bar Casa Miss de sa Pobla en el World Vermouth Awards por el vermut que elaboran a partir de vino local e ingredientes de Mallorca.
  • El nivel de idiotización que está alcanzando la fiesta y el desfase en s’Arenal para ser mostrada en redes y viralizarse: hay establecimientos que ofrecen la experiencia de recibir un chorro de agua en la cara y un bofetón tras tomar un chupito.
  • Que algunos bares de es Born sigan dejando los trastos en la vía pública sin que la Policía Local o el Ayuntamiento intervengan, denuncian los vecinos de sa Llotja, que aportan imágenes de los pasados días 22 y 23.
  • Que la Policía Local vaya a entrar en los buses de la EMT para «reforzar la convivencia».
¿Qué te llama la ateción a ti?

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