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Llama la atención, 25 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción

  • Que la bahía de Pollença fuera escenario ayer de un bautizo evangelista con inmersión total en el mar, coincidiendo con la festividad de Pentecostés.
  • Los mallorquinistas que confían en que el Mallorca solo tardará una temporada en regresar a Primera.
  • Que la presidenta del Govern, Marga Prohens, quisiera acompañar ayer a la Congregación de las Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia en la celebración de su centenario, en la iglesia de la Colònia de Sant Jordi.
  • Las largas colas de ciudadanos para comprar tarta de queso en una nueva tienda que ha abierto sus puertas en la calle Sindicat de Palma.
  • Que Porreres y Binissalem superaran ayer los 32 grados.
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