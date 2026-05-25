Llama la atención, 25 de mayo de 2026
Redacción
- Que la bahía de Pollença fuera escenario ayer de un bautizo evangelista con inmersión total en el mar, coincidiendo con la festividad de Pentecostés.
- Los mallorquinistas que confían en que el Mallorca solo tardará una temporada en regresar a Primera.
- Que la presidenta del Govern, Marga Prohens, quisiera acompañar ayer a la Congregación de las Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia en la celebración de su centenario, en la iglesia de la Colònia de Sant Jordi.
- Las largas colas de ciudadanos para comprar tarta de queso en una nueva tienda que ha abierto sus puertas en la calle Sindicat de Palma.
- Que Porreres y Binissalem superaran ayer los 32 grados.
- Ya hay fecha para la inauguración oficial de la discoteca-restaurante Mar Salada, que regresa al nuevo Club de Mar de Palma
- Palma da luz verde a un gran parque de 35.000 metros cuadrados en el antiguo Dino Golf de s'Arenal
- Calvià y el Consell optan a la herencia de una vecina británica fallecida en Santa Ponça sin testamento conocido
- Nuevas restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de Palma a partir de 2027: vetados los coches con etiqueta B
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