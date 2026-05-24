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Llama la atención, 2 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción

  • Que la jornada de huelga convocada por UGT entre los trabajadores de los grandes comercios de moda provocara ayer el cierre total o parcial de algunas marcas de referencia en Palma.
  • Que La Liga programe la ultima jornada de la temporada el mismo día que el FC Barcelona juega la final de la Champions.
  • Que los trece radares de Palma hayan multado en los últimos cinco años por exceso de velocidad a un total de 508.995 conductores, incluyendo los dos hiperactivos radares de la avenida Adolfo Suárez, los últimos activados.
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