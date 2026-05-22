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Llama la atención, 22 de mayo de 2026

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  • Lo arropado que estuvo Rafel Nadal en el estreno del documental sobre su vida: le acompañaron su esposa Mery Perelló, su hijo mayor Rafa y sus padres, Ana María Parera y Sebastián Nadal.
  • Que la segunda garita del antiguo cuartel de Son Busquets, que había sido precintada por la Policía Local, vuelva a estar okupada.
  • Que el mes de junio dos aerolíneas, Etihad y Air Canada, vayan a estrenar respectivamente dos nuevas rutas que conectarán Abu Dabi y Montreal con Palma.
  • Que algunos vecinos no respeten los carteles y arranquen las flores recién plantadas en la mediana de la calle Joan Maragall.
  • Que el Supremo haya anulado el registro único de alquileres turísticos al considerar que el Estado invade competencias.
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  8. Una sentencia obliga a Cort a anular la clasificación como suelo rústico de una parcela de 36.000 metros cuadrados en Palma

Llama la atención, 22 de mayo de 2026

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El tiempo en Sóller: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

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El tiempo en Son Servera: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

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El tiempo en Sineu: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

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El tiempo en Sencelles: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

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El tiempo en Selva: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

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El tiempo en Santanyí: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

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