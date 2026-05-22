Llama la atención, 22 de mayo de 2026
- Lo arropado que estuvo Rafel Nadal en el estreno del documental sobre su vida: le acompañaron su esposa Mery Perelló, su hijo mayor Rafa y sus padres, Ana María Parera y Sebastián Nadal.
- Que la segunda garita del antiguo cuartel de Son Busquets, que había sido precintada por la Policía Local, vuelva a estar okupada.
- Que el mes de junio dos aerolíneas, Etihad y Air Canada, vayan a estrenar respectivamente dos nuevas rutas que conectarán Abu Dabi y Montreal con Palma.
- Que algunos vecinos no respeten los carteles y arranquen las flores recién plantadas en la mediana de la calle Joan Maragall.
- Que el Supremo haya anulado el registro único de alquileres turísticos al considerar que el Estado invade competencias.
- El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo
- Un hombre de 58 años muere al explotar un bidón de gasolina en una finca en Pollença
- El popular mercadillo ibicenco de Las Dalias aterriza en Mallorca: Estas son sus artesanías y actividades
- La calle Sant Esperit emerge por la masificación turística en Sant Miquel en el centro de Palma: “Aquí evitamos que los guiris nos atropellen”
- Un constructor acusado de una estafa inmobiliaria en Mallorca: “No fue mi intención arruinar la vida de nadie”
- Palma acoge la primera apertura de Saigu en Mallorca, la marca de maquillajes que arrasa entre las celebridades españolas
- Una joven de 17 años, herida al tirarse al mar desde un acantilado de 30 metros en el Caló des Moro
- Una sentencia obliga a Cort a anular la clasificación como suelo rústico de una parcela de 36.000 metros cuadrados en Palma