Llama la atención, 21 de mayo de 2026
Redacción
- Que la discoteca Mar Salada en el Club de Mar anunciara su reapertura el 16 de mayo y finalmente la cancelara «por motivos técnicos de fuerza mayor».
- Que los taxistas, a través del presidente de la Federación Independiente del Taxi de Balears (FITIB), hayan conseguido poner de acuerdo a PP y PSOE.
- Que en zonas inundables de Mallorca, como algunas del municipio de Campos, se estén construyendo chalés más elevados del suelo colocando debajo plataformas de hormigón, tal y como alerta la entidad ecologista Terraferida.
- Que algunos vecinos de la zona del nuevo pabellón deportivo del Lluís Sitjar, cuyo concurso arquitectónico presentó ayer el alcalde, empiecen a estar preocupados ante el anuncio de que el recinto podrá albergar conciertos.
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