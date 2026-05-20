Llama la atención, 20 de mayo de 2026
Redacción
- Los carteles que están empezando a aparecer en los exteriores de algunas viviendas de Valldemossa por la situación que están padeciendo los vecinos con el exceso de ruido e infracciones a raíz de los eventos celebrados con motos.
- Que un año más (2025) las ganancias de los altos directivos hayan crecido por encima de salarios y pensiones.
- El sangriento espectáculo que ofreció el lunes una gaviota que cazó y se comió una rata en plena calle Puerto Rico de Palma, ante la atónita mirada de los conductores que pasaban.
- La gran cantidad de coches que hay estacionados cada mañana con el conductor dentro en las plazas de minusválidos de Son Espases impidiendo aparcar a quien en realidad lo necesita.
- Esta es la única opción que tiene el Mallorca de salvarse en la última jornada
- Los promotores inmobiliarios aconsejan a los jóvenes de Mallorca empezar a ahorrar 300 euros al mes
- Construyen una vivienda sobre una cueva prehistórica en la Colònia de Sant Pere
- Las nuevas piscinas de s'Aigua Dolça de Palma completan su equipamiento interior antes de la apertura
- Una funcionaria mallorquina que vive en una autocaravana por la crisis de vivienda: 'A los jóvenes como yo no nos queda otra
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