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Llama la atención, 20 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción

  • Los carteles que están empezando a aparecer en los exteriores de algunas viviendas de Valldemossa por la situación que están padeciendo los vecinos con el exceso de ruido e infracciones a raíz de los eventos celebrados con motos.
Carteles que están empezando a aparecer en los exteriores de algunas viviendas de Valldemossa

Carteles que están empezando a aparecer en los exteriores de algunas viviendas de Valldemossa / DM

  • Que un año más (2025) las ganancias de los altos directivos hayan crecido por encima de salarios y pensiones.
  • El sangriento espectáculo que ofreció el lunes una gaviota que cazó y se comió una rata en plena calle Puerto Rico de Palma, ante la atónita mirada de los conductores que pasaban.
  • La gran cantidad de coches que hay estacionados cada mañana con el conductor dentro en las plazas de minusválidos de Son Espases impidiendo aparcar a quien en realidad lo necesita.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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