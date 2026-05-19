Llama la atención, 19 de mayo de 2026
Redacción
- La gran cantidad de quejas que hay en torno a la nueva app EspaiSalut a la hora de pedir una cita médica y comprobar, por ejemplo, que no figura el médico de cabecera.
- Que tras su paso por Mallorca la cantante Christina Rosenvinge se llevara en la maleta de vuelta a casa la antología poética de Blai Bonet editada por Calambur.
- Que el domingo un total de 466 personas se presentaran al examen para la selección de conductores de la EMT de Palma.
- El fallecimiento de uno de los marchantes de arte más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, Bruno Bischofberger, galerista también de Miquel Barceló.
- Que ancianos de diversas residencias de España viajaran ayer a Mallorca para conocer el mar por primera vez.
- Esta es la única opción que tiene el Mallorca de salvarse en la última jornada
- Educación abre expediente disciplinario a la cúpula directiva del Centro de Tecnificación de Baleares
- Una funcionaria mallorquina que vive en una autocaravana por la crisis de vivienda: 'A los jóvenes como yo no nos queda otra
- Muere un joven motorista en un accidente que obliga a cortar la autopista de Inca
- La directora del Centro de Tecnificación de Baleares no supera la evaluación y será cesada al finalizar el curso
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- Jaume Català, vecino de Lloseta: “Han enterrado a un desconocido en un nicho de nuestra familia”
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