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Llama la atención, 19 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción

  • La gran cantidad de quejas que hay en torno a la nueva app EspaiSalut a la hora de pedir una cita médica y comprobar, por ejemplo, que no figura el médico de cabecera.
  • Que tras su paso por Mallorca la cantante Christina Rosenvinge se llevara en la maleta de vuelta a casa la antología poética de Blai Bonet editada por Calambur.
  • Que el domingo un total de 466 personas se presentaran al examen para la selección de conductores de la EMT de Palma.
  • El fallecimiento de uno de los marchantes de arte más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, Bruno Bischofberger, galerista también de Miquel Barceló.
  • Que ancianos de diversas residencias de España viajaran ayer a Mallorca para conocer el mar por primera vez.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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