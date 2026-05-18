Llama la atención, 18 de mayo de 2026
Redacción
- La de comentarios que ha generado el error ortográfico en la señalización viaria de un STOP en Son Serra de Marina, que ya ha sido subsanado.
- La indignación de numerosos conductores que ayer circulaban por la carretera de la Serra de Tramuntana por las concentraciones de motoristas a gran velocidad.
- Las imágenes idílicas que ofrecen estos días algunos campos del Pla de Mallorca, llenos de amapolas que forman un manto rojizo en medio de los cultivos.
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