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Llama la atención, 18 de mayo de 2026

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Redacción

  • La de comentarios que ha generado el error ortográfico en la señalización viaria de un STOP en Son Serra de Marina, que ya ha sido subsanado.
Error ortográfico en la señalización viaria de un STOP en Son Serra de Marina

Error ortográfico en la señalización viaria de un STOP en Son Serra de Marina / DM

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