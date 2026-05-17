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Llama la atención, 17 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción

  • La indignación -comprensible ante un tema tan sensible- de un vecino de Lloseta por no obtener respuesta del Ayuntamiento tras denunciar el entierro de un desconocido en un nicho de su propiedad.
  • El ambientazo con DJ incluido el viernes por la noche en el Moll Vell de Palma en los actos de la Feria de la Sardina.
  • Que los nuevos filtros de acceso al aeropuerto continúen sin disuadir a los conductores que forman largas colas y molestos atascos para ir a recoger pasajeros y evitar el pago del parking.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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