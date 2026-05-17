Llama la atención, 17 de mayo de 2026
Redacción
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- Que los nuevos filtros de acceso al aeropuerto continúen sin disuadir a los conductores que forman largas colas y molestos atascos para ir a recoger pasajeros y evitar el pago del parking.
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