Llama la atención, 16 de mayo de 2026
Redacción
- Que las raíces de los árboles estén levantando el pavimento de las aceras de la calle Miquel Capllonch de Palma, convirtiéndola en una auténtica carrera de obstáculos para el peatón.
- Que el velero Black Pearl y el megayate Rising Sun compartan pantalán estos días en el Club de Mar de Palma.
- Que el crucero británico Ambition, aislado por un brote de norovirus cerca de Burdeos, hiciera escala el pasado de 27 de febrero en el puerto de Palma.
- Que el Govern ponga en marcha el primer Estudio de Opinión de Balears para conocer la percepción de los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio sobre el día a día de los ciudadanos.
- Que la heladería Ca’n Miquel abra el verano con 183 sabores.
- Fin de la tregua en Mallorca: una masa de aire polar dejará lluvias, tormentas y frío en la isla
- Un miembro del jurado popular abandona el juicio por las malas condiciones de su hotel en Palma
- Calvià compró por 1,2 millones de euros un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exconcejal del PP
- Una noche cuesta hasta 2.500 euros: el nuevo hotel de lujo de Mallorca busca personal
- Nacho Duato: “Que una presidenta tan maravillosa como la de México tenga que soportar las estupideces de Ayuso… ¡me muero de vergüenza!”
- Tomás Ripoll, cardiólogo en Son Llàtzer: «La mayoría de afectados por la enfermedad de Andrade son mallorquines de origen»
- Un vertido de hormigón en las obras del edificio de 31 de Desembre de Gaspar Bennazar invade parte de la acera
- La Gelateria Ca'n Miquel inaugura el verano en Palma: 'Quedan pocos establecimientos antiguos en Mallorca que hagan helados artesanales