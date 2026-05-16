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Llama la atención, 16 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción

  • Que las raíces de los árboles estén levantando el pavimento de las aceras de la calle Miquel Capllonch de Palma, convirtiéndola en una auténtica carrera de obstáculos para el peatón.
  • Que el velero Black Pearl y el megayate Rising Sun compartan pantalán estos días en el Club de Mar de Palma.
  • Que el crucero británico Ambition, aislado por un brote de norovirus cerca de Burdeos, hiciera escala el pasado de 27 de febrero en el puerto de Palma.
  • Que el Govern ponga en marcha el primer Estudio de Opinión de Balears para conocer la percepción de los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio sobre el día a día de los ciudadanos.
  • Que la heladería Ca’n Miquel abra el verano con 183 sabores.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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