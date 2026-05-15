Llama la atención, 15 de mayo de 2025
- Las vallas publicitarias repartidas por diferentes puntos de Ciutat anunciando la puesta en marcha el próximo 12 de junio del vuelo Abu Dabi-Palma de la compañía Etihad.
- Que las restricciones de circulación en Formentor empiecen este mismo viernes y se prolonguen hasta el próximo 18 de octubre.
- Que el acuerdo alcanzado con los sindicatos para el ERE de Glovo vaya a permitir salvar todos los empleos en Palma y en otras ciudades como Barakaldo, Salou, Telde o Santander, entre otras.
- Que Mallorca esté detrás de CambioCromos.com, una aplicación que está revolucionando la forma de intercambiar cromos entre cientos de usuarios activos y con presencia en España, México, Colombia, Brasil y Argentina.
- Tomás Ripoll, cardiólogo en Son Llàtzer: «La mayoría de afectados por la enfermedad de Andrade son mallorquines de origen»
- Un miembro del jurado popular abandona el juicio por las malas condiciones de su hotel en Palma
- Calvià compró por 1,2 millones de euros un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exconcejal del PP
- Nacho Duato: “Que una presidenta tan maravillosa como la de México tenga que soportar las estupideces de Ayuso… ¡me muero de vergüenza!”
- La promotora que construirá 166 alquileres 'asequibles' en Palma los alquila en Madrid por hasta 1.800 euros al mes
- Una noche cuesta hasta 2.500 euros: el nuevo hotel de lujo de Mallorca busca personal
- El Govern confirma que docentes sin el requisito del catalán podrán ser funcionarios de carrera pero sin participar en concursos de traslado
- El problema es que ustedes tienen casa en Mallorca