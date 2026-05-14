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Llama la atención, 14 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

  • Que los policías tutores recomienden a las jóvenes a las que dan charlas sobre la posibilidad de cubrir sus bebidas cuando salen de fiesta con una tela con un agujero para poner la pajita con el fin de evitar cualquier intento de sumisión química.
Cubre-bebidas para evitar cualquier intento de sumisión química.

Cubre-bebidas para evitar cualquier intento de sumisión química. / .

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