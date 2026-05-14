Llama la atención, 14 de mayo de 2026
- Que los policías tutores recomienden a las jóvenes a las que dan charlas sobre la posibilidad de cubrir sus bebidas cuando salen de fiesta con una tela con un agujero para poner la pajita con el fin de evitar cualquier intento de sumisión química.
- Lo rápido que reaccionó ayer el extenista Rafa Nadal con un breve comunicado en sus redes sociales para desvincularse de posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid.
- Que Terraferida desembarque en Barcelona con su gira en la que desgrana la destrucción del territorio de Mallorca.
- Que una promotora esté vendiendo un piso de obra nueva de una sola habitación en la calle Aragón de Palma por 349.000 euros.
- La promotora que construirá 166 alquileres 'asequibles' en Palma los alquila en Madrid por hasta 1.800 euros al mes
- Me pregunto qué sabía Díaz Ayuso de Hernán Cortés al ir a México
- La lluvia da una tregua a Mallorca... pero por poco: la Aemet pone fecha al regreso de las tormentas
- El problema es que ustedes tienen casa en Mallorca
- El TSJB tumba las bases del proceso para estabilizar a 64 policías de la Autoridad Portuaria de Baleares por 'discriminación intolerable
- El Raiguer impulsa una red cicloturística para conectar siete municipios
- La Federació Balear de Balconing inaugura la temporada turística con el primer herido del año
- Sineu recupera el control urbanístico de su casco histórico, que podrá albergar más hoteles