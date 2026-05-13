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Llama la atención, 13 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

  • La estupefacción generalizada -rozando el esperpento en algunos momentos- que provocó ayer el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en incendiaria rueda prensa.
  • Los grupos de turistas que peregrinan a la parte exterior del ábside de la iglesia de Sant Nicolau de Palma para tocar la piedra donde según la leyenda se sentó Santa Catalina Thomàs cuando esperaba ser admitida en el convento de Santa Magdalena.
  • El nerviosismo que ha generado en el seno de la Autoridad Portuaria de Balears el fallo del Tribunal Superior de Justicia que anula las base del proceso que sirvió para estabilizar como personal público a 64 policías portuarios, y cuyo alcance y consecuencias todavía no están claros.
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