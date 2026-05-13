Llama la atención, 13 de mayo de 2026
- La estupefacción generalizada -rozando el esperpento en algunos momentos- que provocó ayer el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en incendiaria rueda prensa.
- Los grupos de turistas que peregrinan a la parte exterior del ábside de la iglesia de Sant Nicolau de Palma para tocar la piedra donde según la leyenda se sentó Santa Catalina Thomàs cuando esperaba ser admitida en el convento de Santa Magdalena.
- El nerviosismo que ha generado en el seno de la Autoridad Portuaria de Balears el fallo del Tribunal Superior de Justicia que anula las base del proceso que sirvió para estabilizar como personal público a 64 policías portuarios, y cuyo alcance y consecuencias todavía no están claros.
- Una madre trabajadora demanda a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar en Mallorca
- La lluvia da una tregua a Mallorca... pero por poco: la Aemet pone fecha al regreso de las tormentas
- Condenado un empresario de Mallorca a cinco años de cárcel por defraudar más de 340.000 euros a la Seguridad Social
- Tomás Ripoll, cardiólogo en Son Llàtzer: «La mayoría de afectados por la enfermedad de Andrade son mallorquines de origen»
- Visitas prohibidas, habitaciones sin luz y ni rastro de contrato: el calvario de tres jóvenes viviendo de alquiler en Mallorca
- La historia detrás de UETAM, la calle que pocos saben descifrar
- El centro comercial Festival Park estudia reducir el espacio dedicado a los cines para ubicar más tiendas
- Los precios de un mítico establecimiento de Palma sorprenden a una turista: 'Por esto en Gijón te cobran dos euros, aquí nos va a costar ocho