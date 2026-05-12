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Llama la atención, 12 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Palma

  • Que alegar sufrir una lumbalgia sea motivo suficiente para suspender un juicio por la presunta estafa con viajes al espacio de 100.000 euros.
  • Que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, dejara la puerta abierta a que algunos de los ocupantes de la antigua cárcel hayan recibido «algún tipo de ayuda» para pagar el billete para marcharse de la isla.
  • Que una familia media de tres miembros, en la cual dos de ellos trabajen, necesite el 70% de su salario para poder cubrir sus gastos básicos y llegar a final de mes, según Consumidores y Usuarios de Balears.
  • La gran cantidad de conos y balones de playa que portaban aficionados del Barça en la celebración del título de Liga en alusión burlesca a Arbeloa y Vinícius, técnico y jugador del Real Madrid, respectivamente.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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