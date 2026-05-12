Llama la atención, 12 de mayo de 2026
- Que alegar sufrir una lumbalgia sea motivo suficiente para suspender un juicio por la presunta estafa con viajes al espacio de 100.000 euros.
- Que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, dejara la puerta abierta a que algunos de los ocupantes de la antigua cárcel hayan recibido «algún tipo de ayuda» para pagar el billete para marcharse de la isla.
- Que una familia media de tres miembros, en la cual dos de ellos trabajen, necesite el 70% de su salario para poder cubrir sus gastos básicos y llegar a final de mes, según Consumidores y Usuarios de Balears.
- La gran cantidad de conos y balones de playa que portaban aficionados del Barça en la celebración del título de Liga en alusión burlesca a Arbeloa y Vinícius, técnico y jugador del Real Madrid, respectivamente.
- La reforma del centro comercial Festival Park abre otra batalla con el pequeño comercio
- Vadillo, sobre la final de la Champions ante el Sporting de Portugal: 'Ellos son mejores que nosotros, pero hay que jugar
- Una madre trabajadora demanda a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar en Mallorca
- El centro comercial Festival Park estudia reducir el espacio dedicado a los cines para ubicar más tiendas
- Un alto cargo del Govern Armengol se desmarcó de las mascarillas corruptas
- Anatolia, el restaurante que elevó el kebab a clásico gastronómico
- La Guardia Civil rescata una pardela balear atrapada en un pozo de Cabrera
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