Llama la atención, 11 de mayo de 2026
- El peligro que presentan algunos coches mal aparcados cerca de la salida a la autopista en las inmediaciones del estadio de Son Moix cuando hay partido del Mallorca.
- Que la Audiencia Nacional vaya a escuchar este jueves a Koldo y Aldama tras el informe de la UCO sobre Balears.
- Que en dos días consecutivos se hayan caído dos árboles de grandes dimensiones en las calles del barrio de Pere Garau, un hecho atribuible a la «falta de mantenimiento», según los vecinos.
- La cola de vehículos que se creó el sábado en el parking del Parc de la Mar, donde podía verse el cartel de «completo».
- Que 83.200 hogares en Balears convivan con, al menos, una persona con discapacidad.
- Accidente en el aeropuerto de Palma: Un avión de Air Europa sale de su trayectoria al aterrizar y queda atravesado en la pista norte
- Vadillo, sobre la final de la Champions ante el Sporting de Portugal: 'Ellos son mejores que nosotros, pero hay que jugar
- El Govern aprueba la jornada laboral de 35 horas para funcionarios, una subida salarial del 1,5% y más flexibilidad en las vacaciones
- El avión de Air Europa sufrió un fallo en el control de dirección en tierra tras el impacto de un ave
- El hombre que mató a su exsuegra a patadas llamó a su expareja durante el crimen “para que oyera sufrir a su madre”
- Así actuaron los controladores durante el incidente del avión de Air Europa en el aeropuerto de Palma
- Un árbol de grandes dimensiones se desploma en Palma y obliga a cortar el tráfico
- El ciclismo vuelve a tomar Mallorca: estos son todos los cortes de tráfico por la Ironman 70.3 de este sábado