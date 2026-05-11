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Llama la atención, 11 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El peligro que presentan algunos coches mal aparcados cerca de la salida a la autopista en las inmediaciones del estadio de Son Moix cuando hay partido del Mallorca.
Coches mal aparcados cerca de Son Moix

Coches mal aparcados cerca de Son Moix / DM

  • Que la Audiencia Nacional vaya a escuchar este jueves a Koldo y Aldama tras el informe de la UCO sobre Balears.
  • Que en dos días consecutivos se hayan caído dos árboles de grandes dimensiones en las calles del barrio de Pere Garau, un hecho atribuible a la «falta de mantenimiento», según los vecinos.

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Un árbol de grandes dimensiones se desploma en Palma y obliga a cortar el tráfico

Un árbol de grandes dimensiones se desploma en Palma y obliga a cortar el tráfico / DM

  • La cola de vehículos que se creó el sábado en el parking del Parc de la Mar, donde podía verse el cartel de «completo».
  • Que 83.200 hogares en Balears convivan con, al menos, una persona con discapacidad.
¿Qué te llama la ateción a ti?

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