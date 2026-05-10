Llama la atención, 10 de mayo de 2026
- Que emplear el baño en el mercado del Olivar vaya a costar un euro, el doble de lo que ya cobran en el de Pere Garau.
- Que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vaya a asistir la semana que viene a la toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Balears, José Antonio Puebla.
- Que las reservas hídricas del archipiélago estén al 50% de su capacidad, lo que supone tres puntos por debajo de su situación hace un año.
- Accidente en el aeropuerto de Palma: Un avión de Air Europa sale de su trayectoria al aterrizar y queda atravesado en la pista norte
- El Govern aprueba la jornada laboral de 35 horas para funcionarios, una subida salarial del 1,5% y más flexibilidad en las vacaciones
- El exjefe de Traumatología de Son Espases, a juicio por una agresión sexual a una auxiliar de enfermería
- Una clínica privada de Palma indemnizará con más de 200.000 euros a una madre tras no detectar malformaciones en el feto en una ecografía
- Mimi Sheller, socióloga estadounidense: 'El modelo turístico actual como el de Baleares está llegando a sus límites ecológicos y sociales
- El británico fallecido al golpearse con un cristal en Santa Margalida es un conocido modelo y actor
- Hallan un cadáver en un coche accidentado horas antes en la autopista de Andratx
- Llevarán a Cort a la Fiscalía Anticorrupción si no cierra ya las gasolineras de Avingudes y Progrés