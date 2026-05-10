Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Orgullo 2025 PalmaAccidente aeropuerto de PalmaAsesina a exsuegraHantavirusPalma FutsalFibwi MallorcaJake Hall
instagramlinkedin

Llama la atención, 10 de mayo de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que emplear el baño en el mercado del Olivar vaya a costar un euro, el doble de lo que ya cobran en el de Pere Garau.
  • Que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vaya a asistir la semana que viene a la toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Balears, José Antonio Puebla.
  • Que las reservas hídricas del archipiélago estén al 50% de su capacidad, lo que supone tres puntos por debajo de su situación hace un año.
¿Qué te llama la ateción a ti?

TEMAS

  • Balears
  • Policía Nacional
  • toma de posesión
  • Pere Garau
  • euro
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents